CAMPIONATO Pennarossa, vittoria al cardiopalma: Fiorentino ko 2-1 Ai rossoblu di Malandri non basta l'ennesima rete di Ben Kacem - 12 in 12 partite -, il Pennarossa vince 2-1 quasi allo scadere in superiorità numerica e aggancia la Libertas al 5° posto. Per Chiesanuova segnano Stefanelli e Alessandro Conti.

Da una parte 4 risultati utili di fila, dall'altra 3 vittorie consecutive: Pennarossa-Fiorentino è la sfida tra due delle squadre più in forma del campionato e che premia Chiesanuova quasi allo scadere. Termina 2-1 per gli uomini di Andy Selva che rischiano all'alba del match quando Abouzziane inventa per Castellazzi, deviazione che esce non di molto. I rossoblu protestano un minuto dopo quando Ben Kacem viene fermato per una dubbia posizione di fuorigioco. Risposta Pennarossa: Stefanelli incorna, Bianchi blocca senza troppi problemi. Da qui la partita si spegne, salvo riaccendersi nel recupero della prima frazione: Bottoni, già ammonito, interviene in ritardo su Zago e va sotto la doccia con largo anticipo. Il Fiorentino deve giocare un tempo e qualcosa in più in inferiorità numerica. E in quel “qualcosa in più” il Penna colpisce: Rastelli rientra sul destro, tiro-cross sul quale si avventa Stefanelli che non lascia scampo a Bianchi per il vantaggio. Quarto centro stagionale per il 9 biancorosso.

Nella ripresa – però - il 10vs11 non si vede molto, il Fiorentino va alla caccia del pari. Fa tutto Abouzziane sulla sinistra, mancino con il corpo all'indietro di Ben Kacem che s'impenna. Sull'altro versante è bravo Bianchi ad uscire ed anticipare Tiboni, imbeccato da Riccardo Michelotti. I ragzzzi di Malandri insistono e trovano l'1-1: assist involontario di Tomassini, è sempre Ben Kacem a crederci e beffare Semprini con un pallonetto. All'84' è tutto in parità, per l'attaccante marocchino sono 12 gol in 12 partite. Ma non è finita: palla al centro, il Pennarossa si rigetta in avanti e Alessandro Conti pesca il jolly del sabato. Grandissima conclusione in controbalzo del capitano sulla palla in uscita e Chiesanuova torna immediatamente avanti. I rossoblu, a questo punto, non ne hanno più: Semprini non è perfetto ma efficace su Ben Kacem e allora Conti e compagni agganciano la Libertas al 5° posto.

