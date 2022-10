ECCELLENZA Per il Victor c'è l'infrasettimanale col Cattolica Rientrano Mantovani e Guerra, ancora fuori Dioh e Sabba.

La vittoria in Valsanterno ha inaugurato le tre settimane di fuoco del Victor San Marino, chiamato a 6 turni di campionato in 21 giorni. In un ruolino sempre uguale e perfetto in termini di risultati, la novità è rappresentata dal primo turno infrasettimanale – e serale – della stagione. Ad Acquaviva c'è il Cattolica per quello che è l'ultimo step del poker di incroci con avversari da zona retrocessione. Perché nonostante una partenza tutto sommato buona – 3 pari e una vittoria – i giallorossi sono piombati in zona playout causa filotto di 4 sconfitte. Ultimo dei quali un pirotecnico 5-6 col Masi Torello Voghiera che, inevitabilmente, ne ha rimescolato le statistiche.

Così ora i rivieraschi sono la peggior difesa con 18 reti subite, 17 in più rispetto a un Victor fermo a quella incassata a Pietracuta e dunque all'estremo opposto nella tabella in questione. Viceversa, avendo segnato in un turno solo quasi quanto nei 7 precedenti, a livello di attacco Cattolica e San Marino sono pari a quota 13. Spiccano i 5 – con la tripletta di domenica – dell'ex di turno Giordano Bardeggia, che l'anno scorso si esibì col Victor per mezza stagione, senza fortuna né gol, prima di passare alla Fya a febbraio.

Nessun bomber ma cooperativa del gol invece per un Victor che, nelle ultime due uscite, ha ritrovato pure le reti di Marra, l'anno scorso cecchino nella Del Duca Grama con Cassani ma sino a due turni fa ancora a secco, in campionato. Esplosione fondamentale considerando che davanti mancherà ancora il capocannoniere di squadra Dioh, che al pari di Sabba non recupera dall'infortunio. Rientrano invece gli altri due assenti di domenica, ossia Guerra e, proprio nel reparto offensivo, Mantovani.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: