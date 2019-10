Per la Folgore una giornata davvero speciale

Domenica scorsa, in concomitanza con la pausa del Campionato Sammarinese per dare spazio alla Nazionale, la società sportiva Folgore si è trasferita a Monza per due momenti estremamente importanti per il futuro e la crescita del club di Falciano. La presentazione del nuovo format di comunicazione che vedrà impegnata tutta la società in una docu-serie Web TV e la visita allo stadio Brianteo ospiti del Monza Calcio. Il nuovo ed inedito progetto è stato presentato durante la conferenza stampa che si è presso la Villa Reale di Monza. Il primo ciak delle riprese della docu-serie #LaFolgore è previsto per il mese di novembre e la diffusione del materiale, via web e tv sara effettuata durante la stagione calcistica 2019-2020. Un format unico nel suo genere, capace di esaltare e di raccontare tutti i sacrifici e i momenti di gioia di una squadra dilettantistica verso il traguardo più prestigioso: accedere alle massime competizioni europee. Nel pomeriggio la Folgore si è poi spostata allo Stadio Brianteo dove accompagnata dai dirigenti del Monza ha potuto visitare l'intera struttura che ospita le gara casalinghe del Monza Calcio. Al termine della visita c’è stato uno scambio di gagliardetti e di maglie come segno di grande amicizia fra le due società