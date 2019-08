Per la Nazionale un buon test contro il Ravenna

Ravenna - Nazionale San Marino 1-0

Tante assenze di qua e di là, tanto caldo, ma anche gente sugli spalti di Lido Adriano, insomma un bel pomeriggio di calcio tra il Ravenna ai ritocchi verso il prossimo campionato di Serie C e la Nazionale di San Marino. I giallorossi romagnoli provano a far la partita, ma complici le gambe appesantite dal lavoro di questi giorni la manovra si rivela prevedibile e di facile lettura per gli attenti sammarinesi pure loro però alle prese con i problemi di stagione e con allenamenti, specie per chi frequenta il campionato interno, che sono appena cominciati. Il gol partita arriva al 23' con Fyda in anticipo su Benedettini per l'1-0 che non cambierà più. Meglio il secondo tempo sia di qua che di là, è il Ravenna a creare nella prima parte, poi invece esce San Marino. Bernardi ruba palla al limite e viene contenuto da Cincilla in uscita. Applausi per il neo attaccante del Domagnano. Squilli ravennati con Mancini e Frisari in un contesto di grande caldo e comunque di inizio stagione. Si chiude tutto con un paio di cose sammarinesi. Prima Bernardi e poi Tomassini si fanno vedere pericolosamente in avanti e tengono Cincilla in apprensione. Tutto questo a poco più di una settimana dall'avvio del campionato del Ravenna e a tre dal primo impegno ufficiale in calendario per la Nazionale il 6 settembre a Serravalle contro il Belgio.