Per la Virtus c’è il gol di Scappini ed ora la Conference

Davanti a circa settemila spettatori la Virtus si presenta con un vestito diverso rispetto all’andata dentro dal primo minuto Stefano Scappini e Matteo Zenoni. I neroverdi sono una macchina in protezione nella prima parte di gara dove subiscono solo lo sterile giro palla bosniaco, la prima conclusione di una certa pericolosità arriva poco dopo il 20^ Pranjc diagonale sul quale si allunga e mette in angolo Passaniti. Un’ altra disattenzione al tramonto di primo tempo costa cara alla Virtus. Pranjc al servizio per Mamic che sorprende Passaniti, con un pallonetto quanto meno strano.

Esattamente come all’andata, i neroverdi vanno all’intervallo sotto di un gol incassato nel finale. Prima della conclusione di frazione Buonocunto cerca Scappini con uno schema su punizione il centroavanti non ci arriva. E’ Rinaldi con una deviIone a salvare la Virtus in apertura di ripresa. Ci prova due volte Kis prima su punizione, poi va via ancora una volta Burey sulla destra, il servizio perfetto per il numero 10 che in spaccata da pochi passi non trova la porta.

Minuto 22 la Virtus sfiora il pareggio con il destro incrociato di Nicolò Biral solo una deviazione salva il portiere bosniaco Karacic. Lo Zrnjski chiude partita e qualificazione quando alla mezz’ora Bilbja salta anche Passaniti e scarica in rete il raddoppio.

Finale tutto neroverde. Benincasa. approfitta di un clamoroso liscio della difesa ma non riesce a superare il portiere bosniaco. Poco dopo opportunità anche per Scappini che non trova la porta sul cross di Lombardi. L’ex Reggiana il gol lo realizza di testa su punizione di Amati, tutto vanificato dalla posizione irregolare del centravanti. La meritata soddisfazione del gol arriva al 90esimo. Il fallo su Zulli è da rigore, Stefano Scappini realizza il suo primo gol con la Virtus e il suo primo centro in Champions League. A Mostar, Zrnjski Mostar batte Virtus Acquaviva 2-1.





