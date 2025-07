CHAMPIONS LEAGUE Per la Virtus è l'ora della Champions Luigi Bizzotto elogia il suo gruppo: "Non partiamo battuti in nessuna partita"

Virtus fa rima con Champions per il secondo anno consecutivo. I neroverdi di Acquaviva debuttano in casa nella massima competizione continentale per club. Lo fanno ospitandolo Zrinjński Monstar. I campioni di Bosnia tornano ad incrociare una Sammarinese successa in precedenza col Tre Penne. L'obiettivo Virtus è chiaro, piena consapevolezza di tutte le difficoltà, ma anche volontà di tenere aperto il discorso in vista del ritorno. A testimoniare quanto la dirigenza ci creda, ci sono le operazioni di mercato del direttore sportivo Matteo Guiducci, che ha rinforzato tutti i reparti a cominciare dall'attacco, dove ha pescato l'esperto Stefano Scappini, bomber di lungo corso con un passato in Serie B con Cremonese e Cittadella. Ma ci saranno anche Matteo Renzetti in porta e Nicolò Biral in mezzo. A questi si aggiungono Zulli, Zenoni e Amati, che terminata l'avventura europea, resteranno alla Virtus anche per il prossimo campionato. Il resto sono parole di vigilia del tecnico Luigi Bizzotto:

"Bellissima manifestazione, bellissima emozione per tutti quanti noi che riviviamo per il secondo anno consecutivo. Siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo, soprattutto dal punto di vista fisico e tecnico, perché affrontiamo una squadra forte. Di contro c'è che noi sappiamo i nostri valori, sappiamo che metteremo in campo tutto il nostro orgoglio e tutta la nostra voglia di far bene, come hanno dimostrato tutti i ragazzi durante tutto il campionato. Ripeto, sapendo che è una partita difficile, ma non partiamo battuti come non siamo mai partiti battuti in nessuna partita. Sono tutti a disposizione. Chiaramente qualche limite di preparazione, perché in questo periodo c'è sempre un pochettino di difficoltà, però stanno tutti bene e sono tutti disponibili".

