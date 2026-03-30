NAZIONALE Per San Marino amichevole contro Andorra Appuntamento al San Marino Stadium dalle 18:00 di martedì 31 marzo.

Vigilia di amichevole internazionale per San Marino, che sfiderà allo Stadium Andorra. La seconda uscita del 2026 è la quinta volta contro Andorra. La squadra di Roberto Cevoli sfida la nazionale del principato pirenaico allo Stadium a distanza di cinque anni dall'ultima volta sul Titano, a due, dall'amichevole giocata ad Andorra. Biancoazzurri che continuano il percorso di preparazione alla Nations League di settembre.

"Cercheremo - ha detto Roberto Cevoli - nel limite del possibile, qualcosa. Cercheremo di fare, cerchiamo di unire tutte e due le cose. Non cercando di fare esperimenti, ma cercando di dare continuità anche".

Un gruppo quasi completamente confermato dalla partita contro le FarOer. Non ci sarà Riccardi per un risentimento muscolare accusato nella precedente partita. Nel gruppo c'è anche il giovanissimo portiere Lyes Hoel, francese di origini sammarinesi.

"Tra l'altro era già stato convocato in nazionale con le giovanili, quindi avevamo uno storico. Lo conoscevamo, lo volevamo vedere e l'abbiamo fatto venire questa settimana con noi. Ha buone qualità, quindi può darsi che nel futuro faccia parte di questo gruppo. Adesso vediamo, è ancora da valutare. È un giovanissimo, è un 2007. Quindi c'è molto tempo per dimostrare le sue capacità".

Amichevoli internazionali che torneranno anche a giugno e chissà che l'avversario non possa essere il Brasile di Carlo Ancelotti.

" Non sono un organizzatore. Io ho solo cercato di fare una battuta al mister. Lui mi ha risposto che prima o poi la faremo. Adesso, da quando ha rinnovato il contratto, abbiamo un po' di tempo. Speriamo di riuscirci, sarebbe una bella cosa". Magari un po' più avanti, con il Brasile campione del mondo? "Sarebbe ancora meglio. Sperando di riuscire a farla a San Marino o anche in Brasile, andrebbe bene allo stesso".

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