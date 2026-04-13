Per San Marino tre sconfitte ma segnali incoraggianti

Si chiude con tre sconfitte il ciclo di gare della Nazionale di futsal di San Marino, un bilancio che sulla carta può apparire severo ma che, analizzando le prestazioni, offre anche diversi spunti positivi. Contro Albania, Lettonia e Cipro, i biancazzurri hanno mostrato organizzazione, spirito di sacrificio e tratti di buon futsal, riuscendo in più momenti a giocare alla pari con avversari sulla carta più attrezzati.

Se i risultati non hanno premiato San Marino, le indicazioni arrivate dal campo sono comunque confortanti: la squadra ha saputo reggere l’urto, evidenziando una crescita sul piano del gioco e dell’intensità. A pesare, ancora una volta, sono stati gli episodi e una minore concretezza nelle fasi decisive dei match, oltre alla non trascurabile assenza di Danilo Busignani e di Mattia Protti nel primo incontro con la Lettonia.

Lo staff tecnico guidato da Roberto Osimani può però guardare con fiducia al futuro. La base su cui lavorare c’è, così come la consapevolezza di poter competere a questi livelli. Servirà ora trasformare le buone prestazioni in risultati, limando gli errori e trovando maggiore efficacia sotto porta. Tre sconfitte che fanno esperienza, dunque, ma che non cancellano i segnali positivi di una Nazionale in evoluzione.

Nel servizio l'intervista al Portiere della Nazionale di futsal di San Marino, Mattia Protti







