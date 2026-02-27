Per Virtus e Tre Penne ostacoli San Giovanni e Juvenes/Dogana, occhi sul derby Tre Fiori-Fiorentino

Si preannuncia un sabato di fuoco per il Campionato Sammarinese, che torna nel weekend per la 23^ giornata. Il turno precedente ha rimescolato le carte con la Virtus, campione in carica, che si è ripresa la vetta della classifica. E proverà a confermarla contro un San Giovanni che – dall'altra parte – è in ripresa e grazie alle ultime due vittorie ha riacciuffato la zona spareggi play-off. Sono 4 di fila invece per i neroverdi, a caccia di una quinta che metterebbe pressione alle dirette rivali. A partire dal Tre Fiori – a secco di successi da 3 turni – e scavalcato dopo il ko con il Tre Penne. A complicare il momento, già di per sé delicato, il derby contro un Fiorentino in salute e in piena lotta per il 7° posto, che garantirebbe i play-off diretti. I gialloblu dello squalificato Girolomoni hanno bisogno di una scossa per ripartire, dopo un periodo di appannamento che è costato il primato.

Nel duello Virtus-Tre Fiori, poi, c'è una terza incomoda pronta ad approfittare di qualsiasi passo falso. E' il Tre Penne di Giovanni Bonini che viene da 8 vittorie nelle ultime 9 e – per sperare nella rimonta – non può più sbagliare. Contro la Juvenes/Dogana, i biancazzurri cercheranno di “vendicare” la sanguinosa uscita dai quarti di Coppa Titano. Dall'altra parte Serravalle potrebbe già essere con la testa alla semifinale contro La Fiorita, diventato a sorpresa il vero obiettivo stagionale. Tre Penne-Juvenes/Dogana è il primo dei due match del weekend in diretta su San Marino RTV, dalle ore 15. Sabato, poi, si gioca anche il derby del Marano tra La Fiorita – che, come gli avversari, sta pensando più alla Coppa – e il Faetano.

Domenica riservata alle parti medio-basse della classifica: si giocheranno San Marino Academy-Pennarossa, Murata-Cosmos, Libertas-Folgore e Cailungo-Domagnano, quest'ultima live su RTV sempre dalle ore 15.







