SERIE D GIRONE F 2025-2026 Persichini "sono tre punti importantissimi per la nostra classifica" Ziello:" pensiamo a fare bene con il Castelfidardo" Doppietta per l'attaccante dell'Unipomezia Lorenzo Persichini: sentiamo lui e il centrocampista del San Marino Alessio Ziello non fa drammi e guarda avanti

Lorenzo Persichini attaccante Unipomezia :" Il San Marino ha fatto un ottimo primo tempo ma noi abbiamo avuto pazienza e siamo usciti alla distanza. Sono arrivato a gennaio mi sto trovando bene, l'obiettivo non è ancora raggiunto e lavoriamo per salvarci il prima possibile. L'Ancona ? Prima o dopo le dobbiamo affrontare tutte"

Alessio Ziello centrocampista San Marino :" Stiamo creando molto ma non riusciamo a sfruttare le tante occasioni. Non basta un buon primo tempo, ma inutile guardare indietro adesso ci attende il match di Castelfidardo e dobbiamo fare bene"

