Pesante sconfitta per la San Marino Academy

Pesante sconfitta della San Marino Academy nell'anticipo della 19esima giornata del campionato femminile di serie A. Nello scontro diretto per la salvezza, la squadra di Alain Conte è stata battuta per 5 a 0 sul campo del Napoli. Partita che si sblocca al terzo minuto con il gol della Huchet poi grande equilibrio fino al 70esimo, quando arriva il 2 a 0 firmato da Nocchi. Nel finale il Napoli dilaga segnando altre tre reti. Con questa vittoria la squadra partenopea sale a 12 punti in classifica mentre la San Marino Academy resta ferma a quota 9, quando mancano solo 3 giornate al termine del campionato.