CAMPIONATO SAMMARINESE Peters Ferreira: "Il Murata adesso è la mia famiglia". Errico: "Se i ritmi sono questi, ci divertiremo" Nel dopo partita ha parlato il match winner Peeters Ferreira e il centrocampista del Cosmos Simone Errico.

Il 22enne brasiliano del Murata Peters Ferreira ha approfittato dell'errore di Celato in uscita per dare tre punti d'oro a Murata. Per Simone Errico una partita a ritmi altissimi per essere solo alla seconda di campionato.

