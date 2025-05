Peverani: “Progetto FSGC, favorevole ma arriva in ritardo”

Claudio Peverani Agente Fifa :" Fabrizio lo conosco da 20 anni, siamo amici. Cosa dire di Castori? C'è poco da dire, perché parlano i fatti. Ha vinto tanti campionati, è andato negli ultimi anni in Serie A due volte con una squadra, il Carpi, una squadra di provincia e un'altra con la Salernitana. Quello che ha fatto Cesena, quest'anno penso che sia stata forse l'annata a livello di salvezze, che ne ha fatte tante, forse la più difficile. Ha preso una squadra ultima in classifica.

Peverani, un grandissimo risultato della Nazionale sammarinese con la vittoria del Girone in Nations League. Ovviamente le qualificazioni ai mondiali hanno un coefficiente di difficoltà maggiore.

Sì, è tutta un'altra cosa. Fortunatamente è nata questa Nations League, la Nazionale di San Marino, così si può giocare le sue carte con squadre di pari portata tipo Liechtenstein e tutte queste squadre qua.

Ne approfitto per chiederti, sta nascendo un progetto della Federcalcio proprio in questi giorni prendere una squadra del campionato italiano per allenare ancora maggiormente i giovani della Nazionale.

Questa cosa qua mi trovi favorevole perché, ripeto, i giocatori devono allenarsi almeno 4-5 giorni alla settimana, magari con lo stesso allenatore, così quando arrivano le partite è logico che si trovino meglio insieme. Secondo me siamo un po' in ritardo perché questa cosa qui doveva avvenire molto prima, addirittura 6-7 anni fa c'era questa possibilità di farlo con una squadra, non so, di interregionale ed era stata accantonata. Questo magari dispiace, poi dopo anche con la Victor c'era stata questa possibilità. Mi farebbe piacere che la Federazione prendesse la Victor, cioè che facesse l'Academy in italia piuttosto che farla nel campionato sammarinese. A mio giudizio fare un campionato di eccellenza, di Serie D col nome di San Marino avrebbe tutto un altro valore. Però questo è il mio pensiero.