Pieri: "Partita più difficile sinora, siamo ancora al 50%". Colonna: "Dobbiamo essere più concreti"

Primo gol in campionato per l'attaccante del Tre Penne Riccardo Pieri che ha indirizzato i suoi verso il 2-0 sulla Juvenes/Dogana: "Ci ha messo in difficoltà, a mio avviso la Juvenes è una delle prime cinque squadre del campionato. Si sono rinforzati molto e oggi era, secondo me, la partita più difficile tra quelle giocate ora, ed era importante arrivare alla sosta perlomeno dopo una vittoria. Abbiamo tre settimane adesso perlomeno e le viviamo in maniera più serena. Per ora sta girando bene, secondo me siamo ancora al 50% delle nostre potenzialità, devono rientrare ancora altri 4-5 ragazzi che ci possono dare una mano, quindi siamo fiduciosi".

Tra i migliori nella Juvenes il portiere Davide Colonna, autore di un paio di ottimi interventi che hanno tenuto aperta la partita fino al rigore del finale: "Abbiamo avuto tante occasioni da gol, sicuramente dobbiamo essere più concreti perché dopo poi la paghi, però abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo fatto il massimo, dobbiamo essere più cattivi sotto porta e fare fare meglio. In tutte le partite ce la siamo giocata, abbiamo avuto tante occasioni e siamo stati, appunto, poco concreti. In questo momento siamo molto corti come rosa, abbiamo avuto delle difficoltà: questo non è assolutamente un alibi, quindi i ragazzi stanno continuando a lavorare forte e i risultati arriveranno".









