CAMPIONATO SAMMARINESE Pieri: "Partita più difficile sinora, siamo ancora al 50%". Colonna: "Dobbiamo essere più concreti" L'attaccante è stato decisivo per il Tre Penne, il portiere ha tenuto viva la Juvenes fino al rigore nel finale.

Primo gol in campionato per l'attaccante del Tre Penne Riccardo Pieri che ha indirizzato i suoi verso il 2-0 sulla Juvenes/Dogana: "Ci ha messo in difficoltà, a mio avviso la Juvenes è una delle prime cinque squadre del campionato. Si sono rinforzati molto e oggi era, secondo me, la partita più difficile tra quelle giocate ora, ed era importante arrivare alla sosta perlomeno dopo una vittoria. Abbiamo tre settimane adesso perlomeno e le viviamo in maniera più serena. Per ora sta girando bene, secondo me siamo ancora al 50% delle nostre potenzialità, devono rientrare ancora altri 4-5 ragazzi che ci possono dare una mano, quindi siamo fiduciosi".

Tra i migliori nella Juvenes il portiere Davide Colonna, autore di un paio di ottimi interventi che hanno tenuto aperta la partita fino al rigore del finale: "Abbiamo avuto tante occasioni da gol, sicuramente dobbiamo essere più concreti perché dopo poi la paghi, però abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo fatto il massimo, dobbiamo essere più cattivi sotto porta e fare fare meglio. In tutte le partite ce la siamo giocata, abbiamo avuto tante occasioni e siamo stati, appunto, poco concreti. In questo momento siamo molto corti come rosa, abbiamo avuto delle difficoltà: questo non è assolutamente un alibi, quindi i ragazzi stanno continuando a lavorare forte e i risultati arriveranno".



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