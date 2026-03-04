ECCELLENZA GIRONE B EMILIA ROMAGNA
Pietracuta: Massimo Zanini il successore di Roberto Cevoli
Il Pietracuta ha scelto Massimo Zanini. Il bellariese sostituisce il dimissionario Roberto Cevoli
Massimo Zanini sostituisce Roberto Cevoli sulla panchina del Pietracuta. La scelta del tecnico ex Bellaria, Cattolica e Young Santarcangelo ha convinto la dirigenza rossoblu. Esordio domenica al Bindi, avversario il Cava Ronco. Zanini prende in mano la squadra che si trova al terzultimo posto in classifica con 25 punti all'attivo quando mancano otto turni al termine del campionato.
