Pietracuta: soffia vento di cambiamenti

La crisi di risultati potrebbe portare a cambiamenti sostanziali in casa Pietracuta. La sosta delle Nazionali ha consentito di approfondire un po' tutti gli aspetti che riguardano la collaborazione tra Pietracuta e FSGC. Da una parte c'è una società abituata negli ultimi anni a gravitare nei piani alti della classifica del campionato di Eccellenza, dall'altra la Federcalcio sammarinese che ha investito in un progetto che ha alla base la crescita, attraverso l'allenamento quotidiano, di parte del gruppo nazionale. Due obiettivi che potrebbero portare ad una rottura anche a breve termine. Le strade percorribili potrebbero essere tre. La prima che vede la società Pietracuta tornare a decidere sul futuro di staff tecnico e calciatori. Decisione che potrebbe portare a Luca Fregnani. Il tecnico romagnolo ha guidato i rossoblu per dieci anni consecutivi con due promozioni dalla prima categoria all'eccellenza, sfiorando anche la serie D. Negli anni la stima nei confronti di Fregnani è sempre stata confermata dalla società. La seconda, che appare la più in salita, è quella che punterebbe sulla continuità, con Cevoli ancora sulla panchina del Pietracuta per proseguire il progetto iniziale. Infine la terza strada che vedrebbe Pietracuta e FSGC proseguire la collaborazione, ma con Fregnani in panchina e Varrella nel ruolo di supervisore. Soluzione che porterebbe quindi al cambio allenatore, ma non del gruppo dei calciatori sammarinesi.







