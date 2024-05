VICTOR SAN MARINO Pietracuta tornerà ad essere la casa del San Marino Il Presidente Montanari ha acquisito l'area per far rinascere il centro sportivo

Il nuovo San Marino vuole diventare grande e per dare solide basi al progetto tecnico che verrà, la proprietà investe sulle strutture. E' stata ufficializzata attraverso un comunicato l'acquisizione da parte di ImmobilService SPA, facente parte del gruppo Global Service di Emiliano Montanari del terreno dove sorgerà il nuovo quartier generale della società. Il Presidente Emiliano Montanari dunque da seguito a quanto anticipato ai vertici della FSGC nell'incontro del 25 aprile scorso. Si tratta di un'area di oltre 53.000 metri quadrati sulla quale già sorgevano campi utilizzati oltre un decennio fa dall'allora San Marino Calcio. Dismesso da molti anni, il centro è stato acquisito, completamente riprogettato e i lavori dovrebbero cominciare a breve. Un investimento che supera i 3 milioni di euro finalizzato a dare a calciatori e tesserati una sede stabile per gli allenamenti e le attività varie. E' la prima simbolica pietra verso il futuro di una società giovane che in soli tre anni di attività è riuscita a fare il salto dall'Eccellenza alla serie D dove è pure riuscita a disputare i play off dimostrando di avere tutto, tranne forse appunto le strutture, per consolidarsi e preparare un futuro ancora più ambizioso.

