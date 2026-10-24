CAMPIONATO SAMMARINESE
Pintore: "Tutto sommato un buon punto". Bernardi: "Siamo in crescita, dobbiamo migliorare in termini di concentrazione"
Al termine dell'incontro Fiorentino - Cailungo 1-1 hanno parlato i due marcatori: Mattia Pintore per il Fiorentino e Edoardo Bernardi per il Cailungo
Fiorentino - Cailungo 1-1, partita combattuta piena di occasioni da gol. Per il Fiorentino ha realizzato Mattia Pintore dopo pochi minuti. Al 35esimo, sempre del primo tempo, il pareggio del migliore in campo Edoardo Bernardi.
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