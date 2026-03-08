Piscitella e Scappini lanciano la Virtus: 2-0 alla Juvenes/Dogana

Quando si dice “i singoli fanno la differenza”. Due giocatori con un curriculum fuori categoria come Piscitella e Scappini lanciano la Virtus, che nella ripresa archivia la pratica – molto ostica – Juvenes/Dogana. Tre punti che consentono ad Acquaviva di mantenere la vetta, in coabitazione con il Tre Fiori e in vista del match Scudetto del prossimo turno. Virtus che parte forte nel primo tempo: Piscitella cerca di prendere in controtempo Battistini con la punta, giocata da futsal respinta dall'estremo difensore della Juvenes. Serravalle gioca con grande dedizione e attenzione soprattutto nella fase difensiva, tanto che i neroverdi non vanno oltre la girata di Amati su cui Piscitella si trasforma – suo malgrado – in difensore deviando il tentativo del compagno. I ragazzi di Boldrini, poi, non disdegnano a ripartire tanto che la chance più importante dei primi 45' è proprio griffata Juvenes: Nicola Sartini incorna e ci vuole una super parata di Guddo a mantenere lo 0-0.

Anche nella ripresa il copione sembra non cambiare. Piscitella è il più ispirato in casa Virtus: destro a giro sul secondo palo, Battistini vola e gli dice di no. Ma – di là – ci vuole ancora un grande Guddo per distendersi e respingere la staffilata dal limite di Amadori, al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo. Scampato pericolo, la Virtus la sblocca nel momento più importante: Scappini – anche lui entrato da poco – ricicla la sfera in area e serve Piscitella che, lasciato colpevolmente solo, prende la mira e questa volta buca Battistini all'angolino. 1-0, gol del 93 ai -25. Poi è ancora Scappini a sfiorare il raddoppio quando sale in cielo e obbliga Battistini alla bella risposta, con la punta delle dita. Ma le individualità in casa neroverde fanno la differenza e – qualche minuto più tardi – Zenoni sgasa a destra e serve a centro area Scappini, glaciale a battere il portiere e scrivere 2-0. E' il gol che taglia definitivamente le gambe a una buona Juvenes/Dogana – che nel finale ci proverà solo con Merli, ancora Guddo attento – ed è soprattutto il gol che significa ripartenza Acquaviva dopo l'inciampo con il San Giovanni. Quando conta, quando serve.







