CAMPIONATO SAMMARINESE Piscitella e Scappini lanciano la Virtus: 2-0 alla Juvenes/Dogana I neroverdi di Luigi Bizzotto superano 2-0 la Juvenes/Dogana, archiviando la pratica nella ripresa grazie alle giocate dei singoli. Un buon viatico in vista dello scontro diretto contro il Tre Fiori della prossima giornata.

Quando si dice “i singoli fanno la differenza”. Due giocatori con un curriculum fuori categoria come Piscitella e Scappini lanciano la Virtus, che nella ripresa archivia la pratica – molto ostica – Juvenes/Dogana. Tre punti che consentono ad Acquaviva di mantenere la vetta, in coabitazione con il Tre Fiori e in vista del match Scudetto del prossimo turno. Virtus che parte forte nel primo tempo: Piscitella cerca di prendere in controtempo Battistini con la punta, giocata da futsal respinta dall'estremo difensore della Juvenes. Serravalle gioca con grande dedizione e attenzione soprattutto nella fase difensiva, tanto che i neroverdi non vanno oltre la girata di Amati su cui Piscitella si trasforma – suo malgrado – in difensore deviando il tentativo del compagno. I ragazzi di Boldrini, poi, non disdegnano a ripartire tanto che la chance più importante dei primi 45' è proprio griffata Juvenes: Nicola Sartini incorna e ci vuole una super parata di Guddo a mantenere lo 0-0.

Anche nella ripresa il copione sembra non cambiare. Piscitella è il più ispirato in casa Virtus: destro a giro sul secondo palo, Battistini vola e gli dice di no. Ma – di là – ci vuole ancora un grande Guddo per distendersi e respingere la staffilata dal limite di Amadori, al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo. Scampato pericolo, la Virtus la sblocca nel momento più importante: Scappini – anche lui entrato da poco – ricicla la sfera in area e serve Piscitella che, lasciato colpevolmente solo, prende la mira e questa volta buca Battistini all'angolino. 1-0, gol del 93 ai -25. Poi è ancora Scappini a sfiorare il raddoppio quando sale in cielo e obbliga Battistini alla bella risposta, con la punta delle dita. Ma le individualità in casa neroverde fanno la differenza e – qualche minuto più tardi – Zenoni sgasa a destra e serve a centro area Scappini, glaciale a battere il portiere e scrivere 2-0. E' il gol che taglia definitivamente le gambe a una buona Juvenes/Dogana – che nel finale ci proverà solo con Merli, ancora Guddo attento – ed è soprattutto il gol che significa ripartenza Acquaviva dopo l'inciampo con il San Giovanni. Quando conta, quando serve.

