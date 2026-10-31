Piscitella inventa, Guddo salva: la Virtus supera di misura il Domagnano

Nella giornata di Halloween il dolcetto - in casa Virtus - è lo splendido gol da 3 punti di Piscitella, lo scherzetto è quello tentato dal Domagnano allo scadere, su cui Guddo ha risposto presente con un miracolo. Così nasce la sesta vittoria consecutiva dei neroverdi, che proseguono in un ruolino di marcia quasi perfetto. Al Domagnano invece non manca la prestazione: prima chance con Michelucci che di testa sfiora l’1-0 sul cross di Arlotti. Poi inizia lo show della Virtus: Bracconi dice di no a Piscitella, l’azione prosegue e Buonocunto non arriva per pochissimo sul servizio del compagno. Si esalta ancora Bracconi quando risponde d’istinto sulla deviazione di Badalassi. Una spinta incessante che porta al meritato vantaggio Virtus, con la specialità della casa di Piscitella: sterzata e destro a giro sotto l’incrocio dei pali. Questa volta Bracconi non può nulla ed è 1-0 per gli uomini di Muratori. Che poco dopo protestano per un contatto in area tra Lisanti e Perazzini non sanzionato dal direttore di gara Frazza, poi falliscono il possibile raddoppio con Nunzella che - dopo il tunnel a Guglielmi - calcia addosso a Bracconi. E allora nel finale di frazione si vede ancora il Domagnano, ancora con Michelucci: mancino dal limite, alto non di molto.

Ripresa e Bracconi di nuovo protagonista: l’estremo difensore giallorosso vince il duello con Badalassi sull’incornata a botta sicura del 95. Proteste anche sull’altra sponda per un possibile tocco con il braccio di De Lucia, richiesto da Arlotti e dal Domagnano. Girandola di sostituzioni, nella Virtus entra Elia Ciacci che - una manciata di secondi dopo il suo ingresso in campo - sfiora l’eurogol al volo, pizzicando il legno. Primo giallo per De Lucia a metà ripresa dopo un battibecco con Santi, con la panchina del Domagnano che chiedeva già qualcosa in più. Dall’altra parte Lisanti fallisce l’ennesimo colpo del ko quando rientra sul suo sinistro ma mette sul fondo. La Virtus non la chiude, i Lupi ci credono: Ambrosini di prima intenzione, palla che esce di pochissimo. Altro caso da moviola quando Amati finisce a terra in area dopo un contatto, ma anche in questo caso Frazza decide di sorvolare. Non può far altrimenti, invece, quando De Lucia si allaccia con Babboni e rimedia la seconda ammonizione. Virtus in 10 per il finale di gara e - proprio a inizio recupero - il Domagnano assapora l’1-1: Guglielmi fa la sponda e sembra fatta sul colpo di testa a 0 metri dell’ex Contadini, ma nessuno ha fatto i conti con Samuele Guddo che - in qualche modo - si oppone e salva la Virtus, mettendo nel sacco 3 punti da brividi!







