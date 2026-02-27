TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:54 Piva: “Le ragazze sono state eccezionali” 16:49 Benedettini: “La nostra è stata una grande prestazione” 16:26 Assolto con formula piena dopo 15 anni di odissea giudiziaria 16:22 La nuova legge elettorale sarà "Stabilicum" 13:43 Audizione CE ISS: dibattito intenso in Aula tra nodi su riorganizzazione, sostenibilità, liste d’attesa e nuovo ospedale 13:38 Nazionale San Marino femminile Under 19: passa l'Estonia di misura 13:27 Europa League: agli ottavi sarà derby Bologna-Roma 12:45 San Marino, definito il calendario scolastico 2026/2027: si parte il 15 settembre 12:44 Champions, sarà ancora Real - City. L'Atalanta pesca il Bayern 12:15 Chopin: il potere del pianoforte
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Piva: “Le ragazze sono state eccezionali”

Peccato aver incassato il gol a pochi minuti dalla fine sottolinea il CT Giacomo Piva Giacomo Piva

27 feb 2026

Giacomo Piva CT Nazionale Under 19 femminile: “Sono stati eccezionali, hanno avuto un grande cuore con tante difficoltà ma siamo stati lì fino alla fine, abbiamo avuto le nostre possibilità anche di poter segnare e la cosa che ci dà più soddisfazione è stata questa voglia di non mollare anche nei momenti in cui comunque sembrava non esserci più fiducia, invece siamo stati lì sul pezzo e quindi sono stati veramente bravi.

Peccato probabilmente aver preso gol a 10 minuti dalla fine.

"Sì, le energie iniziavano un pochino a essere carenti e quindi su una transizione siamo rimasti un pochino scoperte, ma sono cose che analizzeremo noi, ma noi dobbiamo cercare di guadare la prestazione e la prestazione è stata enorme contro una buona squadra, molto più grande di noi e il risultato non deve togliere niente alle ragazze".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.