QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 19 FEMMINILI Piva: “Le ragazze sono state eccezionali” Peccato aver incassato il gol a pochi minuti dalla fine sottolinea il CT Giacomo Piva Giacomo Piva

Giacomo Piva CT Nazionale Under 19 femminile: “Sono stati eccezionali, hanno avuto un grande cuore con tante difficoltà ma siamo stati lì fino alla fine, abbiamo avuto le nostre possibilità anche di poter segnare e la cosa che ci dà più soddisfazione è stata questa voglia di non mollare anche nei momenti in cui comunque sembrava non esserci più fiducia, invece siamo stati lì sul pezzo e quindi sono stati veramente bravi.

Peccato probabilmente aver preso gol a 10 minuti dalla fine.

"Sì, le energie iniziavano un pochino a essere carenti e quindi su una transizione siamo rimasti un pochino scoperte, ma sono cose che analizzeremo noi, ma noi dobbiamo cercare di guadare la prestazione e la prestazione è stata enorme contro una buona squadra, molto più grande di noi e il risultato non deve togliere niente alle ragazze".

