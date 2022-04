Play Off: il Victor San Marino debutta a Castenaso il 4 maggio

Definito il calendario degli incontri play off di Eccellenza. Il Victor San Marino debutterà mercoledì 4 maggio in casa del Castenaso alle ore 16:30 nella seconda giornata. I Titani osserveranno il turno di riposo nella prima giornata prevista domenica primo maggio quando scenderanno in campo Colorno e Castenaso. Domenica 8 maggio la squadra di Gianni D'Amore ospiterà il Colorno.

Il girone di ritorno dei play off si aprirà mercoledì 11 maggio con la giornata di riposo per il Victor San Marino che giocherà le ultime due gare di domenica (15 e 22 maggio) in casa contro il Castenaso e in trasferta a Colorno.

Alla fase successiva, interregionale, si qualifica la vincitrice del triangolare.