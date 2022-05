CAMPIONATO SAMMARINESE Play-Off, quarti di finale: il Fiorentino sogna l'impresa contro La Fiorita Domani il ritorno dei quarti dei play-off nel campionato sammarinese: La Fiorita e Virtus chiamati alla rimonta rispettivamente contro Fiorentino e Pennarossa, Tre Fiori (1-1 vs Faetano) e Tre Penne (2-0 vs Libertas) possono gestire il risultato.

Dopo la clamorosa eliminazione dei campioni in carica della Folgore, il Fiorentino rischia di mietere un'altra vittima eccellente: La Fiorita vice-campione e prima testa di serie in questi play-off. Il gol di Abouzziane nella gara d'andata ha rimescolato tutte le carte in tavola perché ora sono i rossoblu di Malandri ad avere due risultati su 3 a disposizione mentre a Montegiardino serve una vittoria con qualsiasi scarto per andare avanti. Stessa identica situazione per la Virtus, “ribaltata” nel primo round dal Pennarossa di Andy Selva. Per i neroverdi pesano – e non poco – il rigore sbagliato da Angeli e l'autorete di Giacomoni. L'1-0 permette a Chiesanuova di giocare anche per il pareggio.

Non può perdere, invece, il Tre Fiori fresco vincitore della Coppa Titano: l'incornata di Adami ha consentito agli uomini di Borgagni di raggiungere il Faetano allo scadere e garantirsi un discreto vantaggio in vista del ritorno in programma ad Acquaviva, domani alle ore 15. Dall'altra parte i gialloblu di Girolomoni sono costretti a vincere per far saltare il “fattore-classifica” e raggiungere una storica semifinale. Nella quale il Tre Penne di Stefano Ceci ha ormai più di un piede: il 2-0 dei quarti d'andata nel “derby della Funivia” contro la Libertas – firmato Badalassi e Gai, nel giro di 120 secondi – è un punto di partenza importante. I granata, infatti, dovranno battere Città con 3 reti di scarto: una missione (quasi) impossibile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: