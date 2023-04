Play Off turno preliminare

Questa sera si affrontano Murata – Faetano e Juvenes/Dogana – Domagnano

Murata e Juvenes/Dogana hanno il vantaggio della posizione in classifica. In caso di parità al termine dei 90 non ci saranno gli extra time, e queste due squadre in virtù del miglior piazzamento in regoular season passeranno il turno. Questo significa che Faetano e Domagnano hanno una sola possibilità, battere le rispettive avversarie sovvertendo così il verdetto del campionato. Il Murata sta bene e lo ha dimostrato nell'ultimo periodo. Due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate hanno rilanciato i bianconeri in chiave play off, la squadra di Angelini ha tutta l'aria di voler diventare la classica mina vagante. Il Faetano, nonostante la sconfitta con il Tre Penne campione sammarinese, si è qualificato per il preliminare play off e naturalmente vuole restare dentro. Due risultati su tre per il Murata, uno solo per il Faetano Si gioca questa sera alle 20.45 ad Acquaviva arbitra Avoni.

A Montecchio stessa ora Juvenes/Dogana – Domagnano. Qui Sono i serravallesi ad avere il doppio pronostico a favore sempre per il miglior piazzamento in regular. Il Domagnano ha bisogno della vittoria per passare il turno ma anche per uscire dal vortice negativo. Giallorossi senza il portiere titolare Colonna espulso per chiara occasione da rete contro il Murata, al suo posto giocherà Guidi. In stagione le due squadre si sono affrontate solo in campionato: pareggio (1-1) il 10 settembre e vittoria Juvenes-Dogana (3-1) il 28 gennaio. Arbitra Ucini.