CORSA SCUDETTO Playoff al via col turno preliminare: spicca Folgore-Fiorentino Pennarossa-Murata, Faetano-San Giovanni e Libertas-Domagnano le altre tre sfide: si gioca su andata e ritorno, in caso di parità passa la meglio piazzata in stagione regolare.

Archiviata la Coppa Titano, il calcio sammarinese riparte con la corsa scudetto, che assegna il titolo, il posto in Champions e l'altro pass per la Conference. Si comincia col turno preliminare, che coinvolge 8 delle 12 qualificate (La Fiorita, Tre Penne, Virtus e Tre Fiori sono già ai quarti): domani alle 20:45 l'andata e sabato alle 15 il ritorno, in caso di parità al termine del doppio confronto passa la meglio piazzata in stagione regolare. Ruolo che spetta, nei vari incroci, a Pennarossa, Faetano, Libertas e Folgore, che possono permettersi un doppio pari o anche un successo e una sconfitta coi medesimi scarti.

Sulla carta, l'incrocio più interessante è quello tra Folgore e Fiorentino, che hanno chiuso il girone con appena 4 punti di differenza. I campioni in carica vengono da una stagione travagliata, che non sono riusciti a raddrizzare nella finale di Coppa persa col Tre Fiori. E ora, per non saltare un giro d'Europa – oltre che per provare a difendere il titolo – li aspetta un lungo percorso, da affrontare con una rosa rimaneggiata da molte assenze. Soprattutto in difesa, dove il rientro di Piscaglia tampona l'emergenza legata ai lunghi ko di Rosini e Brolli. Rientro importante, considerando che il Fiorentino presenta una delle coppie d'attacco più prolifiche del torneo, il duo da 25 reti Ben Kacem-Abouzziane. Coppia ben arginata nel recente scontro diretto del 5 aprile, concluso sullo 0-0.

Viceversa, la virtualmente meno equilibrata è la sfida tra il Pennarossa, testa di serie n°1 del turno e a lungo in scia quarto posto, e il Murata. I bianconeri si sono qualificati più per demeriti altrui: 25 punti in 28 giornate – media sotto l'1 a partita – e un solo successo nelle ultime 19 disputate, quello del 16 febbraio col Cosmos.

Pronostici teoricamente tutti da una parte anche negli altri due incroci. Il Faetano – superato per appena una lunghezza dal Penna – se la vede col San Giovanni, altra qualificata dell'ultima ora. A differenza del Murata però le Pantere hanno chiuso la stagione regolare col sorriso, ponendo fine a una striscia di 9 partite senza vittoria col netto 4-0 sul Domagnano. Il 3° ko in fila per i Lupi, che affrontano una Libertas in crescendo di risultati. Anche qui l'ultimo scontro diretto risale appena alla penultima giornata, un 1-0 per Borgo con autorete di Mazzavillani.

