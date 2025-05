CAMPIONATO SAMMARINESE Playoff al via: La Fiorita favorita, Cosms-Tre Penne scontro più equilibrato Sabato e domenica l'andata dei quarti, il 17 maggio le due finali al San Marino Stadium. Chi vince va in Europa

Adesso si fa sul serio. Dopo aver definito le otto squadre che si contenderanno un posto in Europa, il Campionato sammarinese dà il via ai playoff. Tra domani e dopodomani, La Fiorita, Tre Fiori, Folgore, Cosmos, Tre Penne, San Giovanni, Fiorentino e Faetano scenderanno in campo per l'andata dei quarti di finale, con ritorno fissato tra martedì e mercoledì. Come l'anno scorso, la squadra da battere sembra essere La Fiorita, che si presenta con il miglior piazzamento in campionato e il miglior attacco della stagione. Stavolta, per altro, i gialloblù avranno un'ulteriore motivazione: non essendosi qualificati per la finale di coppa, i playoff restano l'unica via verso la Conference League. Il loro avversario sarà il Faetano di Adrian Ricchiuti, che in stagione ha chiuso al decimo posto e nel turno preliminare ha sorpreso il Murata, eliminandolo grazie anche a un rigore sbagliato dai bianconeri nel finale.

Alle spalle della squadra di Montegiardino, c'è il Tre Fiori, che l'ha spuntata sulla Folgore nel duello per il terzo posto. La squadra di Girolomoni, che avrà due occasioni di tornare in Europa, tra playoff e finale di Coppa Titano, disputerà un doppio derby con il Fiorentino, che ha chiuso la stagione mostrando segni di ripresa, dopo essere passata in mano all'ex ct Fabrizio Costantini, e ha già eliminato la Juvenes Dogana.

I due incroci che si presentano come i più incerti sono quelli tra Folgore e San Giovanni, quarta e settima, e soprattutto tra Cosmos e Tre Penne. La squadra di Falciano è quella cresciuta di più rispetto all'anno scorso, passando dal nono al quarto posto, merito soprattutto di una buona fase difensiva. Il San Giovanni ha chiuso sempre in settima posizione, ma con quattro punti in più e una bella vittoria sul Tre Fiori nell'ultima di campionato a dare morale in vista dei playoff.

Quella tra Cosmos e Tre Penne sarà la sfida delle deluse: partite per centrare ben altri obiettivi, hanno patito diversi infortuni e attraversato momenti di confusione interna, ma hanno chiuso in crescendo, separate da un solo punto. La miglior classifica offre al Cosmos due risultati su tre, nel computo del doppio incontro, ma sul campo si prospetta una battaglia vera. Saranno proprio loro ad aprire i playoff, sabato alle 15, seguite da Folgore e San Giovanni. Domenica toccherà alle altre: La Fiorita - Faetano alle 15, Tre Fiori - Fiorentino alle 17.30.

