CAMPIONATO SAMMARINESE Playoff, Cosmos e San Giovanni in semifinale La squadra di Serravalle batte ed elimina il Tre Penne, a quella di Borgo Maggiore basta il pari con la Folgore

Sono Cosmos e San Giovanni le prime due semifinaliste dei playoff del Campionato sammarinese. Dopo l'1-1 dell'andata, la squadra di Serravalle batte 1-0 il Tre Penne nel ritorno dei quarti, eliminandolo grazie al secondo goal su due incontri dell'ex di turno, Imre Badalassi. Risultati identici a favore del club di Borgo Maggiore, ma a turni invertiti, nell'altra doppia sfida: messo in cassa l'1-0 della prima partita, il San Giovanni recupera e pareggia nella seconda, ribaltando il pronostico ed eliminando la Folgore, che aveva chiuso al quarto posto.

In semifinale il Cosmos affronterà la vincente del doppio confronto tra La Fiorita e Faetano (2-1 in favore della squadra di Montegiardino dopo l'andata, oltre al miglior piazzamento in campionato), mentre il San Giovanni affronterà la vincente del derby tra Tre Fiori e Fiorentino (avanti 3-1 i gialloblù, anche in questo caso con il vantaggio del miglior piazzamento in regular season).

