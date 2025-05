Playoff: esordio vincente per La Fiorita, ma il Faetano è ancora vivo

La Fiorita - Faetano

Il primo passo de La Fiorita nei playoff 2025 è vincente, ma con un po' d'incertezza nel finale. Nell'andata dei quarti di finale la squadra di Ceci batte 2-1 il Faetano, che nel secondo tempo dà battaglia, tenendosi aperta una piccola speranza di rimonta verso il ritorno. I ragazzi di Ricchiuti scendono in campo quadrati, composti e attenti, non concedendo nulla per quasi mezzora.

Per stappare la partita serve allora un episodio, che arriva al 29'. Una punizione di Cicarelli dal lato destro dell'area di rigore spiove nel mucchio, trovando la deviazione vincente di Olcese, a segno per la 18a volta in stagione. L'1-0 manda in confusione il Faetano e ravviva La Fiorita, che spinge ancora e raddoppia dopo tre minuti. Un recupero palla sulla trequarti porta Gasperoni al limite dell'area. La posizione è defilata, ma non c'è nessuno a contrastarlo e allora il capitano gialloblù prende la mira e calcia, scavalcando Forconesi con un tiro imparabile. Nel resto di primo tempo il Faetano continua a sbandare e rischia in altre due occasioni di capitolare. Prima Vitaioli gli fa un regalo enorme, quando, a porta spalancata, calcia alto su una deviazione corta di Forconesi. Poi il portiere fa una gran parata su punizione da fuori area di Riccardi, che trova la potenza giusta e il giro giusto, ma non la rete.

Nella ripresa, il Faetano si rimette in asse e torna a concedere poco all'avversario, che crea un'unica vera occasione, a metà frazione. A costruirla è Affonso, il quale in area sposta bene il pallone e calcia a incrociare, trovando la respinta di Forconesi. La difesa non riesce però a rinviare e Semprini tenta di scavalcare il portiere con un pallonetto, ma a fermarlo c'è la traversa. Sventato il pericolo, il Faetano, alza baricentro e pressione. Ci prova per primo Lisi, calciando dal limite verso il secondo palo, senza però trovarlo. Poi tocca a Romano, che centra il bersaglio quando Brighi si distrae con il pallone tra i piedi e lo regala agli avversari. Da limite, il numero 90 s'inventa un pallonetto bellissimo, superando Zavoli in uscita.

Il 2-1 manda in confusione La Fiorita e galvanizza il Faetano. Anche se le occasioni nitide latitano, nel recupero ne arriva una importante: su un cross dalla trequarti si fionda in tuffo Acquarelli, Zavoli para ma non trattiene, allora Romano si getta sulla respinta corta, ma trova ancora l'intervento del portiere, che blocca il pallone e congela il risultato. Finisce 2-1 per La Fiorita, che fa un passo importante nel proprio percorso playoff, ma nel finale mostra il fianco al Faetano e le lascia ancora un piccolo margine di rimonta. Mercoledì, nel ritorno, alla squadra di Ricchiuti servirà vincere di due goal: difficile, anzi, difficilissimo, però non impossibile.