Playoff: il Murata ipoteca la finale, equilibrio tra Pennarossa e La Fiorita

Murata con un piede in finale, tutto aperto tra Pennarossa e La Fiorita. Ecco il quadro dei playoff scudetto del Campionato di futsal dopo le semifinali d'andata, disputate tra mercoledì e giovedì sera. Nella prima, il Murata neocampione di Titano Futsal Cup ha messo tutto in discesa contro la Virtus, vincendo 6-0. In rete Matteo Moretti (x3), Andrea Ercolani, Danilo Busignani e Marco De Angelis.

Nella seconda sfida il Pennarossa scappa nel primo tempo, La Fiorita rimonta nel finale. Biancorossi avanti con Andrea Ceccoli e Matteo Verri, che segnano a metà della prima frazione nel giro di tre minuti. Risponde rapidamente Jacopo Giuccioli, poi però la squadra Chiesanuova rimane avanti per un'altra mezzora, fino al pareggio dei gialloblù, arrivato a otto minuti dalla fine con Thomas Pellegrini.

Tra lunedì e martedì si giocherà il ritorno delle semifinali, che determinerà chi andrà a giocarsi lo scudetto e chi il terzo posto.

Risultati semifinali andata playoff:

Virtus - Murata 0-6

La Fiorita - Pennarossa 2-2

Programma semifinali ritorno:

Murata - Virtus lunedì 26 maggio, ore 21.45 (Multieventi Sport Domus)

Pennarossa - La Fiorita martedì 27 maggio, ore 21.45 (Multieventi Sport Domus).