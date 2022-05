ECCELLENZA Playoff, il Victor va a Castenaso con la difesa da reinventare Oltre ai lungodegenti Rosti, Luvisi e Pedrazzini, a D'Amore manca anche lo squalificato Greco: Guglielmi stringerà i denti e uno tra Albonetti e Barone scalerà dalla mediana. Davanti Zabre con Ambrosini.

La leggerezza di chi gioca avendo già centrato il suo obiettivo minimo, il peso di doversi inventare la formazione di sana pianta. Il Victor San Marino comincia il percorso nei playoff con la trasferta sul campo del Castenaso, che nella prima giornata del girone delle seconde ha pareggiato 0-0 a Colorno. Un avversario che ha chiuso il Girone B in vetta con 57 punti, arrendendosi all'altra co-capolista, il Corticella, solo per gli scontri diretti a sfavore.

Ma ancora prima che coi granata, D'Amore deve fare i conti con le assenze, che hanno ridotto ai minimi termini attacco e difesa. Il colpaccio di Russi ha avuto come contrappasso i brutti infortuni di Carrer (lesione muscolare di terzo grado) e Pedrazzini (crociato): stagione finita per entrambi (per il centravanti c'è una tenue speranza solo per gli eventuali spareggi nazionali) e due voragini enormi nei rispettivi reparti. Particolarmente deficitaria la situazione in difesa, dove la squalifica di Greco – cui si aggiunge quella di Pastorelli – fa si che i soli a piena disposizione siano il centrale De Queiroz e il terzino sinistro Boccioletti. E poi c'è Guglielmi, che si allena parzialmente a parte per una distorsione al ginocchio che gli ha fatto saltare il Russi. L'ex Correggese sarà chiamato a stringere i denti e sarà terzino destro, in una difesa a quattro che, giocoforza, coinvolgerà anche uno tra Barone e Albonetti, col prescelto che, dalla mediana, scalerà al fianco di De Queiroz.

Nessuna variazione tattica per l'attacco, che resta a due: con Ambrosini, al posto di Carrer, ci va il suo sostituito naturale Zabre, rilanciato dall'ottima prova, con gol playoff, contro il Russi. Anche qui, però, la coperta è corta: l'attaccante di scorta diventa Sapori, provato sempre più come punta e sempre meno come trequartista (ruolo per il quale, oltre a Gaudenzi, si sta adattando Santoni). Capitolo lungodegenti: Rosti potrebbe tornare a disposizione per la sfida di domenica col Colorno, mentre Cola potrebbe rientrare la settimana dopo. Per Luvisi, invece, i tempi sono ancora indefiniti.

