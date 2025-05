CAMPIONATO SAMMARINESE Playoff, la finale sarà Tre Fiori - La Fiorita: entrambe sono già in Europa Eliminati San Giovanni e Cosmos. Con la squadra di Girolomoni in finale anche in Coppa Titano, l'ultimo atto del campionato sarà ininfluente

Nulla cambia nel ritorno delle semifinali: in finale dei playoff vanno Tre Fiori e La Fiorita. Grazie a due pareggi, 1-1 per la squadra di Girolomoni e 0-0 per quella di Ceci, i due club gialloblù eliminano San Giovanni e Cosmos. Questo vuol dire che entrambe sono già qualificate per l'Europa, in quanto il Tre Fiori giocherà anche la finale di Coppa Titano: se ne uscisse vincitrice, accederebbe così alla Conference League e perdere o vincere la finale playoff non le cambierebbe nulla; se ne uscisse sconfitta, dato che la Virtus - l'altra finalista di coppa - è già in Champions League grazie alla vittoria dello scudetto, il secondo pass per la Conference sarebbe assegnato alla terza in campionato, ovvero la perdente della finale playoff.

Sabato, lo stadio Ezio Conti di Dogana ospiterà la finale per il 4° e il 5° posto, tra San Giovanni e Cosmos, alle 16, mentre il San Marino Stadium ospiterà quella per il 2° e 3° posto, alle 20.45. Queste sono le uniche gare dei playoff che prevedono l'eventualità di supplementari e rigori al termine dei 90 minuti regolamentari, in caso di parità. Il sabato successivo, alle 20.45, nello stesso impianto si disputerà la finale di Coppa Titano tra Tre Fiori e Virtus.

