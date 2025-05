CAMPIONATO SAMMARINESE Playoff, ne restano solo quattro: via alle semifinali La Fiorita sfida il Cosmos, il Tre Fiori affronta il San Giovanni. In palio un posto nella finale per l'Europa

Tre partite al traguardo. Il campionato sammarinese è agli sgoccioli e dopo l'eliminazione di Juvenes Dogana e Murata, nel turno preliminare, e di Faetano e Folgore, nei quarti di finale, sono rimaste solo quattro squadre in corsa per la vittoria dei playoff e per un posto in Conference League. Sabato, con una partita in programma a Dogana e una a Montecchio, cominceranno le semifinali: La Fiorita, Tre Fiori, Cosmos e San Giovanni, in ordine di classifica, sono i club che si contenderanno l'accesso in finale.

La squadra da battere è sempre La Fiorita, quella apparsa più in forma è il Tre Fiori, che dovrà arrivare al massimo a fine stagione, visto che il 24 maggio giocherà anche la finale di Coppa Titano contro la Virtus. Dopo una partita d'andata vinta per 2-1, ma con qualche incertezza nel finale, nel ritorno La Fiorita ha spazzato via ogni dubbio contro il Faetano, vincendo per 2-0 e imponendo il proprio ritmo per gran parte della sfida. Ora il livello si alza, perché domani, alle 15 (diretta su San Marino Rtv), affronterà il Cosmos, che ha eliminato il Tre Penne grazie a due goal del grande ex Imre Badalassi, uno all'andata e uno al ritorno. La sfida, nonostante il differente percorso delle due squadre durante l'anno, ora pare aperta a ogni risultato.

A Montecchio, il Tre Fiori affronterà il San Giovanni. I gialloblù, terzi in regular season, hanno dominato il derby con il Fiorentino, grazie a sei reti in due incontri. Un segnale importante lanciato a tutte le contendenti. Di fronte si troveranno la squadra che li ha battuti per 4-1 nell'ultima partita di campionato. Dopo aver eliminato la Folgore (unico pronostico ribaltato nei quarti di finale), i rossoneri proveranno a dimostrare che quella vittoria non sia stata il frutto di una partita di fine stagione a cui il Tre Fiori non aveva nulla da chiedere, ma di un processo di crescita in atto ormai da tre stagioni. Calcio d'inizio alle 17.30, martedì si torna in campo alle 20.45.

