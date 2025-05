CAMPIONATO SAMMARINESE Playoff, tutto in un minuto tra Tre Fiori e San Giovanni: è 1-1 Sensoli e Michelucci decidono la gara tra il 68' e il 69'. Ai rossoneri non riesce il ribaltone, in finale vanno i gialloblù

Al San Giovanni non riesce l'impresa: il Tre Fiori corona un playoff giocato alla grande e va in finale, dove sfiderà La Fiorita. Il passaggio del turno certifica anche il ritorno in Europa dei gialloblù, visto che la squadra di Girolomoni si giocherà anche la Coppa Titano contro la Virtus, già qualificata alla Champions League, e, così, perdere una delle due finali non cambierebbe nulla, almeno da questo punto di vista.

Nonostante le assenze di Celli e Azael Garcia Rufer, si è visto un San Giovanni voglioso di fare risultato, ma a cui un Tre Fiori molto ordinato ha concesso quasi zero spazi. Anzi, la prima occasione è proprio dei gialloblù: al 12' Manfroni va al cross da destra, Pini sbuca sul secondo palo e calcia al volo, ma spedisce la palla altissima. Con Prandelli in panchina a rifiatare, poco dopo ci prova anche Bernardi, da dentro l'area, tiro deviato in angolo. L'unica occasione del primo tempo, il San Giovanni la crea sfruttando una leziosità del Tre Fiori in uscita. I rossoneri rubano palla sulla destra, un filtrante innesca Augusto Garcia Rufer che arriva in area piccola e calcia a incrociare, Nardi blocca.

Nella ripresa, la prima palla goal è ancora dei gialloblù, al quarto d'ora. Dopo un rapido ribaltamento di fronte Bernardi arriva al limite e mette in porta Benedettini, ma Starna prende benissimo il tempo dell'uscita e lo stoppa sul più bello. Con la partita bloccata, a metà ripresa Girolomoni inserisce Sensoli e, come all'andata, la mossa lo ripaga subito. Al primo pallone toccato, il numero 22 aggancia al limite, si gira e calcia in un lampo, anticipando tre difensori e fulminando Starna sul primo palo. Per il San Giovanni sembra il colpo del k.o., ma i rossoneri reagiscono già nell'azione successiva, anche loro con un subentrato. Michelucci conduce palla fino al limite, poi la scarica ed entra in area a creare densità. Dopo un furioso batti e ribatti la sfera gli torna tra i piedi, il tiro è immediato, Nardi buca la presa ed è 1-1.

Subito il goal, però, il Tre Fiori ritrova subito la concentrazione e torna a difendere con ordine, mentre il San Giovanni non riesce a più a sfondare. L'ultimo tentativo arriva su calcio d'angolo, con il colpo di testa di Nicola Sartini che si spegne sul fondo, insieme alle speranze di rimonta. Finisce 1-1: il Tre Fiori torna in finale e in Europa, ma il San Giovanni può essere fiero della propria crescita e sabato, contro il Cosmos, si giocherà l'opportunità di chiudere la stagione tra le migliori quattro del campionato.



