Playoff, Victor sconfitto 2-1 a Castenaso

Esordio nei playoff con sconfitta per il Victor San Marino, battuto 2-1 del Castenaso. Ko immeritato per i biancazzurri, arrivati in Emilia senza difesa, con due soli cambi e colpiti a freddo da Canova, a segno al 7°. Segue l'ottima reazione del Victor, che al 22° trova il pari con Zabre. Questo in un bel primo tempo, nella ripresa il San Marino pare in controllo, manca il ribaltone con Gaudenzi e capitola su un'invenzione di Nanetti, che s'accentra e scocca il mancino che dà tre punti al Castenaso.