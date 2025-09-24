COPPA TITANO Poche emozioni e nessun gol: 0-0 tra Folgore e La Fiorita, si deciderà tutto al ritorno Sul filo dell'equilibrio anche gli altri ottavi di Coppa: il Pennarossa ferma sull'1-1 il Tre Fiori, la Juvenes/Dogana riprende il Fiorentino e lo costringe al 2-2. L'unico successo di serata va al Murata che supera 2-0 il Faetano.

I ritmi sono alti, l'intensità anche, sono mancate però le occasioni e soprattutto i gol. E così, per decidere chi andrà ai quarti di Coppa Titano, tra Folgore e La Fiorita servirà il ritorno. Perché l'andata termina 0-0, in un match dai pochi sussulti in cui le difese fanno meglio degli attacchi. Prima potenziale chance quando De Angelis buca l'intervento in uscita ma ci pensa capitan Brolli a rimediare, stoppando Affonso sul più bello. Di là è attento Vivan ad anticipare Garcia Rufer sul traversone insidioso di Pancotti. Nel giro di un paio di minuti le uniche due conclusioni del primo tempo: da una parte Grandoni svetta ma non inquadra lo specchio, dall'altra Pancotti rientra sul piede debole e il risultato è lo stesso. Proteste quando De Nicolò riparte e Vitaioli lo atterra colpendolo al volto: il direttore di gara opta per il giallo, Falciano avrebbe voluto qualcosa in più.

La chance più importante de La Fiorita, della ripresa e dell'intera partita solo al 70': Barretta si avventa sulla sfera dopo la volée ciccata da Mazzotti ma non riesce a schiacciare, spedendo alto sopra la traversa. La Folgore resta in partita e si fa vedere prima con il colpo di testa debole di Fall – bloccato senza problemi da Vivan – poi con il diagonale in pieno recupero del neo-entrato Ura, sul quale il portiere gialloblu si accartoccia e ferma in due tempi. L'ultima emozione di un match bloccato il mancino da fuori di Cicarelli, che esce non di molto. E' 0-0, Folgore e La Fiorita si annullano a vicenda: a fine ottobre, il ritorno varrà già come una finale.



Anche le altre partite di serata vivono sul filo dell'equilibrio: gran risultato del Pennarossa che ferma sull'1-1 il lanciatissimo Tre Fiori mentre i "cugini" del Fiorentino vanno prima sul 2-0 contro la Juvenes/Dogana, poi vengono rimontati fino al 2-2 finale. L'unico successo è quello del Murata: 2-0 al Faetano e qualificazione ai quarti pressochè archiviata.

