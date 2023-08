ARBITRI Podeschi osservatore arbitrale in Maccabi Haifa - Sheriff

Podeschi osservatore arbitrale in Maccabi Haifa - Sheriff.

Nuova designazione internazionale per Stefano Podeschi, impegnato nel ruolo di Osservatore Arbitrale nella sfida di Champions League tra Maccabi Haifa e Sheriff. La partita, valevole come gara di ritorno del secondo turno di qualificazione della massima competizione europea per club, si è giocata al Sammy Ofer Stadium di Haifa ed ha visto imporsi i padroni di casa per 4-1. La gara è stata diretta dal polacco Damian Sylwestrzak, coadiuvato dagli assistenti Bartosz Heinig e Adam Karasewicz (quarto ufficiale Pawel Malec).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: