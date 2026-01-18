Poker di acquisti per il Cosmos, Della Valle e Giannini alla Juvenes

Poker di acquisti per il Cosmos che oltre al bomber Alex Ambrosini, il cui arrivo era già stato anticipato da RTV nei giorni scorsi, annuncia altri tre innesti.

Dal Santarcangelo arriva il difensore centrale classe '95 Davide Maioli, quasi 150 presenze tra Serie D e C2 con Romagna Centro, Forlì, Sammaurese, Mezzolara e Santarcangelo e già visto nel campionato sammarinese col Pennarossa; sempre in difesa c'è il terzino classe 2006 Gabriele Bufi, dal Tropical Coriano; a centrocampo invece ecco il classe 2003 Marco Andretta, un passato nelle giovanili di Juventus, Torino e Ascoli e reduce da 3 stagioni e mezzo in Serie D con Saluzzo, Pinerolo, Borgaro Nobis e Fossano. Ambrosini invece si era appena svincolato dal Riccione, dove era arrivato in estate dopo l'addio a La Fiorita.

Doppio rinforzo anche per la Juvenes/Dogana: presi il terzino Nicola Della Valle, dal San Giovanni, e il difensore classe 2007 Luca Giannini, dal San Marino.







