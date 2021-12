CAMPIONATO Poker di Badalassi, il Tre Penne vola: 5-2 al Fiorentino Sono 17 gol in 12 presenze per il capocannoniere del torneo, che oltre a segnare quattro gol procura il rigore di Righini.

Al Crescentini dovrebbe essere sfida tra bomber, invece è il solito, immenso spettacolo della stella del torneo, Imre Badalassi. Il capocannoniere abbatte il Fiorentino di Ben Kacem con 4 reti e un rigore procurato, per un 5-2 col quale il Tre Penne capolista si mantiene a +6 dalla Fiorita.

17 gol in 12 partite, questo il clamoroso rendimento di Badalassi, che pure, dopo 2', spara altissimo sul lancione di Gai. Tre Penne subito meglio, ma quando il Fiorentino si sveglia passa. Ben Kacem la strappa a Lombardi e va da Perlaza, Lombardi rimedia facendo muro e ancora Ben Kacem va di punta, senza inquadrare. Poi cross di Paglialonga e contatto in area tra Cesarini e Abouzziane, l'arbitro opta per un rigore generoso trasformato da Ben Kacem. Sono 7 in 7 gare per il marocchino, secondo, come media gol, solo all'imprendibile Badalassi.

[Banner_Google_ADS]

E dopo il traversone di Cesarini sul quale Calzolari devia in angolo Cibelli, è proprio l'esplosione di Badalassi a stravolgere la partita. Gai imbecca e Vandi lo serve per il pari, un colpo di testa a porta aperta che è un peccato mortale della difesa. E 1' dopo spunto su Calzolari e ingresso in area, dove Colagiovanni mette il piede e lui cade: anche qui rigore generoso ma giusto per par condicio, con Righini a mettere firma sul ribaltone. Quindi l'allungo, da applausi: Gai al volo a innescarne la fuga da metà campo, con Badalassi che va via centralmente, salta Bianchi e deposita la doppietta.

Gai che potrebbe pure sigillarla con largo anticipo, il suo destro sul rimorchio di Ceccaroli però non va a segno. E allora, a pochi secondi dal riposo, il Fiorentino batte un colpo: Mastrota riceve da Ben Kacem, elude Battistini in giravolta e calcia, la deviazione di Casadei spiazza Migani e la gara è riaperta.

Ma solo per l'intervallo, perché al rientro Badalassi torna a colpire. Dopo 55” è in fuorigioco nello sfiorare di testa il cross di Vandi, dopo 1' 40” invece s'aggiusta il servizio di Ceccaroli e pennella uno scavetto d'esterno destro per un tris da quadro. Il Fiorentino resta in 10 per il doppio giallo a Colagiovanni – reo di un fallo su Cibelli, costretto al cambio – e dopo mezz'ora di nulla Badalassi colpisce ancora, stavolta capitalizzando al massimo uno slalom d'autore di Gai. 5-2 e ci sarebbero pure le occasioni per renderla tennistica: combinazione Chiurato-GaiCeccaroli, Bianchi blocca facile. Quindi di nuovo Gai – alto dalla mezzaluna – e il solito Badalassi, stavolta troppo leggero nell'incursione in area per non sbattere su Bianchi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: