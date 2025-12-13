Poker di vittorie per il Fiorentino: 3-0 al Faetano

Foto: Fsgc/Onofri

Il Fiorentino batte 3-0 un Faetano ridotto all'osso da assenze e giocatori non più in rosa. A differenza della scorsa settimana, nella ripresa i gialloblù non replicano lo scatto d'orgoglio che aveva messo in difficoltà il Domagnano e lasciano campo libero a una squadra, quella rossoblù, che sembra aver finito il periodo di rodaggio.

Ritmi alti, ma poca precisione a inizio gara. La prima occasione arriva con un tiro improvviso di Tugliani da 30 metri, che Benedettini vede all'ultimo e mette in angolo. Il Fiorentino punta sulla velocità ed è così che passa, al 26'. Su uno dei tanti palloni recuperati da Diop, Abouzziane scappa sulla sinistra e scarica una sassata sul primo palo che sorprende Caputo.

Poi ci prova anche Pesenti, strappando un pallone sulla trequarti e presentandosi in area, dove Kokeri chiude all'ultimo. Al 34' Abouzziane va vicino alla doppietta: gran controllo in area, giravolta e tiro secco, a un passo dal bersaglio. Ma è il preludio per la seconda rete, segnata ancora con la complicità di Caputo, che esce a vuoto sulla punizione dello stesso Abouzziane e lascia Cucchi tutto libero di colpire di testa sul secondo palo. Per il Faetano il colpo è durissimo e l'unico altro tiro in porta di tutta la partita arriva al 44' con Lenzu, dal limite, parato da Benedettini.

Da qui in poi, i gialloblù non andranno più alla conclusione e il Fiorentino avrà gioco facile nell'amministrare la gara. Anzi, c'è spazio anche per il 3-0, quando Belward sfonda sulla destra, calciando addosso a Caputo in uscita, che si fa sfilare la palla tra gli stinchi e lascia spazio alla rete sotto misura di Gjonaj. A gara praticamente in ghiaccio, il Fiorentino si diverte e sperimenta. Prima con un pallonetto da centrocampo di Abouzziane, a centimetri dall'eurogoal, poi con una punizione vellutata di Molinari dal limite, che Caputo respinge in tuffo con l'aiuto del palo. infine con un'azione corale splendida alla mezzora, stile tiki-taka, che libera Abouzziane in area, ma sul suo tiro-cross Ben Kacem non arriva per pochissimo.

Il risultato non cambia più: il Fiorentino vince per la quarta volta consecutiva, tutte senza subire goal, e bussa alla porta della zona playoff, per il Faetano è notte fonda.







