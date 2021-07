CONFERENCE LEAGUE Poker Dinamo Batumi allo “Stadium”: Tre Penne ko 4-0

Termina con un poker l’esordio del Tre Penne in Conference League. Finisce 4-0 per la Dinamo Batumi con le reti di Pantsulaia, Mamuchashvili, Jiguari e Zaria. Dura 65 minuti la “prima” di Maicon in maglia biancazzurra.

