CAMPIONATO Poker Folgore nel derby, La Fiorita e Tre Fiori "a braccetto" I campioni in carica si rilanciano nel derby contro la Juvenes/Dogana (4-0) mentre Tre Fiori e La Fiorita restano appaiate al secondo posto. L'unica X negli anticipi del sabato di campionato sammarinese è quello tra Virtus e Faetano: 0-0 a Domagnano.

I campioni in carica si rilanciano dopo la sosta in grande stile. Netto 4-0 della Folgore alla Juvenes/Dogana nel derby di Serravalle: marcature aperte da Matteo Giardi con un'incornata vincente. Nella ripresa i giallorossoneri dilagano: gol all'esordio per Emilio Docente che approffitta di un'errore della difesa avversaria. Poi è ancora Giardi a prendersi la scena con una gran botta all'incrocio dei pali dal limite. Poker che arriva negli ultimi minuti con la sfortunata autorete di Guidi dopo la carambola scatenata dal tiro di Fedeli. Folgore che, quindi, risale la classifica mentre La Fiorita e Tre Fiori continuano “a braccetto” al secondo posto.

Tutto facile per i gialloblu di Montegiardino che superano 2-0 il Cosmos con un gol per tempo: nel primo segna Amati dopo una bella azione personale di Tommaso Guidi, nel secondo ci pensa Di Maio a chiudere i conti. Ritorno con annessa vittoria per Floriano Sperindio sulla panchina del Tre Fiori: l'autogol di Nigretti e il primo centro in maglia gialloblu per il neo-acquisto Antonio Lentini mettono subito la strada in discesa nel big match contro la Libertas. Dopo l'intervallo arriverà anche il tris a firma Pracucci prima di un finale incandescente dove i granata prima accorciano con capitan Aruci, poi colpiscono due traverse nel giro di pochi secondi sfiorando una clamorosa rimonta. E' 3-1 per Fiorentino che sale a quota 28 in classifica e va a +4 sulla Virtus, fermata dal Faetano. A Domagnano termina 0-0 con Palazzi che sfiora il colpaccio, centrando il palo direttamente da calcio d'angolo.

