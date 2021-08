Poker Lazio alla San Marino Academy: finisce 4-1

Se si guarda oltre al risultato finale, Alessandro Recenti non può che essere soddisfatto della sua squadra. La Lazio – avversario di categoria superiore e più avanti nella preparazione – passa ad Acquaviva con un netto 4-1 ma la San Marino Academy ha dato prova di potersela giocare quasi alla pari contro una formazione di Serie A, certamente ambiziosa. L'inizio, però, è shock: passano solo due minuti quando da calcio d'angolo Piazza respinge la prima conclusione ma non può nulla sul tap-in sotto porta di Castiello che porta immediatamente in vantaggio le capitoline. Qualche istante dopo l'estremo difensore dell'Academy è superlativa a chiudere con i piedi su Visentin. San Marino, comunque, non disdegna a farsi vedere in avanti: uno dei tanti nuovi acquisti sammarinesi, Antonella Marrone, si ritrova sola al centro dell'area e prova a sorprendere Ohrstrom con un pallonetto. Palla allungata in corner dalla numero 1. Sarà l'ultima chance delle Titane nel primo tempo: la Lazio flirta con il raddoppio, prima lo sfiora con Visentin e poi lo trova con la magia di Cuschieri che riceve da Andersen, rientra sul destro e indovina la traiettoria perfetta che si insacca proprio sotto l'incrocio dei pali. 2-0 per le ragazze di Carolina Morace che diventano 3 al tramonto della prima frazione: la spagnola Martin duetta con Andersen e non lascia scampo a Piazza dal limite dell'area. Gran gol per l'attaccante capocannoniere dell'ultima Serie B.









La girandola di cambi da una parte e dall'altra condiziona la ripresa che, però, la San Marino Academy domina. Uno-due tra Barbieri e Brambilla, quest'ultima se la porta sul mancino ma non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione. Poi l'ex Camilla Labate rischia la frittata quando non si intende con Ohrstrom e passa a centimetri da un goffo autogol. Le ragazze di Recenti meriterebbero il gol, ci vanno vicine ancora con Barbieri che alza troppo la mira sul servizio basso di Baldini. A 5 minuti dalla fine ecco il 3-1: mischia in area di rigore, l'ex Napoli Sofieke Jansen raccoglie la sfera in uscita e la scaraventa sotto il sette con un destro potente. La Lazio, però, rimette il pallone in gioco, Di Giammarino lancia Mattei che beffa Piazza con un preciso lob. E' la rete del definitivo 4-1 che lascia buoni segnali all'Academy attesa – il 12 settembre – dall'esordio casalingo in B contro la neo-promossa Sassari Torres.