CAMPIONATO Poker San Giovanni, il "Fabbri-tris" al Faetano funziona I rossoneri risalgono in classifica grazie al 4-1 contro il Fiorentino mentre i gialloblu ottengono la prima vittoria stagionale: 1-0 al Cailungo. Pareggio con reti tra Domagnano e Pennarossa, rimonta compresa.

Era stata la sorpresa del Campionato Sammarinese pre-sospensione e, dopo due pareggi ed una sconfitta, il San Giovanni torna a sorridere e a fare la voce grossa grazie al poker rifilato al Fiorentino. Doppio vantaggio nel primo tempo firmato Enea Senja ed il centrocampista della Nazionale Lorenzo Lunadei. Nella ripresa i rossoblu provano a tornare in partita con la magia di Radoi - “trivela” all'incrocio dei pali – ma soccombono nel finale. Berardi va in tap-in sul rigore sbagliato da Ugolini, anzi parato da Bianchi con più di qualche polemica. Poi una stupenda azione corale degli uomini di Paolo Baffoni: serie di triangoli e pallonetto morbido di Urbinati a mettere la parola “fine” su un netto 4-1 che catapulta il San Giovanni al quinto posto, in piena zona play-off.

Dove vogliono entrarci anche Domagnano e Pennarossa: i giallorossi vanno sul 2-0 con un gol per tempo dei “bomber” Pietro Semprini ed Alessandro Rossi, i biancorossi la riprendono negli ultimi minuti prima con il colpo di testa di Mattia Stefanelli poi con il destro a giro di Moussa Souarè in pieno recupero. E' 2-2 con entrambe le formazioni appaiate a quota 10. Fuori dalle 12 – oltre a Cosmos e Cailungo – c'è anche il Faetano che, però, ottiene la prima vittoria stagionale proprio contro i rossoverdi nel giorno del terzo debutto di Alessandro Fabbri sulla panchina gialloblu. Decide la rete di Francesco Gori a 5 minuti dal 90'.

