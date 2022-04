Poker San Giovanni, nessun gol tra Fiorentino e La Fiorita

Il San Giovanni chiude la stagione regolare con una roboante vittoria sul Domagnano e si assicura l'undicesimo posto in classifica. Una partita decisa già nella prima mezz'ora. La gara si sblocca al decimo quando Matteoni serve Satalino che in diagonale infila la porta avversaria. Minuto 18, Averhoff interviene cosi su Perotto e il direttore di gara, assegna il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Strologo che fa 2 a 0. Una manciata di minuti ed arriva il tris, firmato da Satalino, autore di una doppietta. Nella ripresa il definitivo 4 a 0 con la sfortunata autorete di Olivieri.

Finisce in parità e senza gol, la sfida tra Fiorita e Fiorentino. Primo tempo a ritmo basso e con poche emozioni. La prima opportunità capita sui piedi di Votino fermato in uscita dal portiere Berardi e dal ritorno della difesa rosso-blu. La replica del Fiorentino con Perlaza, attento Venturini che mette in angolo. Sul finire di tempo arriverebbe il vantaggio della squadra di Lasagni, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La ripresa è sicuramente più vivace. Ci prova Gregori con una conclusione non troppo distante dalla porta di Berardi. Sale in cattedra Abouzziane che prima non riesce a concretizzare un cross di Colagiovanni e poi direttamente su punizione regala solo l’illusione del gol. Un minuto dopo, ribaltamento di fronte e Sorbara di testa mette incredibilmente alto. L'ultima emozione è ancora di marca Fiorentino. La conclusione di Perlaza viene ribattuta ma Zouhri da ottima posizione, manca il bersaglio.