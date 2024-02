CAMPIONATO Poker Tre Fiori: 4-2 al Faetano Il Tre Fiori segna 4 gol (2 Bernardi, Fedeli, Cirrottola) al Faetano e archivia la pratica ad inizio ripresa. Alla fine sarà 4-2 per i gialloblu di Andrea De Falco

Poker Tre Fiori, a cui basta una prima grande mezz'ora per regolare il Faetano. Primo tempo a senso unico, l’equilibrio dura meno di 3 minuti: Cirrottola inizia il suo gran pomeriggio, mette dentro e Fedeli - da rapace d’area - fa subito 1-0 battendo Manzaroli. Il 28 gialloblu è scatenato a sinistra, Manzaroli dice di no a Bernardi poi Cirrottola non riesce nel tap-in. È questione di qualche minuto per il raddoppio Tre Fiori, quasi in fotocopia al primo: altro assist di Cirrottola, bravo Bernardi ad avvitarsi e girare di testa con una parabola beffarda che non lascia scampo a Manzaroli. Mancherebbe solo Cirrottola alla festa e il gol del 77 arriva puntuale alla mezz’ora: azione corale dei ragazzi di De Falco, genialata con il tacco di Bernardi e scavetto pregevole di Cirrottola a scavalcare Manzaroli in uscita. 3-0, tutto troppo facile per il Tre Fiori. Che sfiora il poker in altre sue chance: prima è Manzaroli ad evitarlo respingendo il destro di Cirrottola, poi Bernardi sciupa in diagonale.

Per la doppietta del 7, però, basta aspettare l’inizio della ripresa: straripante Cirrottola a destra, ennesimo servizio a centro area e per Bernardi è un gioco da ragazzi depositare in rete. 4-0 ma l’avvio di secondo tempo è scoppiettante. Sussulto e reazione d’orgoglio del Faetano, che si affida sempre a Brisigotti: mancino da fuori a incrociare e Nardi è battuto. Altro gran gol e 4-1. Ma, in difesa, la banda Girolomoni sbanda e non poco: uno dei migliori in campo è Manzaroli, che ipnotizza Fedeli - nel solito tu per tu - e poi ancora Bernardi, fermato due volte dall’estremo difensore avversario. Il Tre Fiori è sciupone e abbassa i ritmi, esce di nuovo il Faetano. Brisigotti calcia da fuori e Nardi alza in corner. Entra il secondo portiere Quaranta, che è incolpevole sul destro da 0 metri di Bouguila completamente solo sul secondo palo. 4-2 e il match non ha più nulla da dire: dopo un maxi-recupero da 12 minuti - con numerose interruzioni - viene espulso De Falco. Il Faetano va a -6 dagli spareggi, il Tre Fiori punta a play-off e semifinali di Coppa.

