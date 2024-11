COPPA TITANO Poker Tre Fiori e semifinale di Coppa Titano in tasca: 4-0 al San Giovanni Prandelli, Bernardi, Dolcini ed Errichiello consentono ai gialloblu di avere un piede e mezzo in semifinale di Coppa Titano: l'andata dei quarti si chiude con un 4-0 senza appelli.

L'en-plein a novembre coincide anche con una semifinale di Coppa Titano ormai in tasca per il Tre Fiori. Il quarto successo consecutivo dei gialloblu è una prova di forza contro una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, il San Giovanni, che fa troppo poco per impensierire Nardi e compagni. Alla fine, a Fiorentino, sarà un 4-0 senza appelli. La prima chance capita sui piedi di Censoni, dopo un bel lavoro di Manfroni: Starna esce con i tempi giusti e gli sbarra la strada. La spinta incessante però porta al meritato vantaggio dopo 20 minuti: intercetto e altra grande progressione di Manfroni a destra, servizio a centro area e Matteo Prandelli non può sbagliare. Si aziona ancora una volta la mitragliatrice del bomber, il Tre Fiori è avanti. E non si ferma: Bernardi è tutto solo, il solito Starna evita guai peggiori poi la difesa in qualche modo si salva. Dall'altra parte il San Giovanni sbaglia troppo ed è innocuo, protesta però per un possibile contatto Garcia Rufer-Manfroni su cui il direttore di gara decide di lasciar proseguire. I gialloblu invece volano sulle ali dell'entusiasmo, grazie ai giocatori più in forma del momento: dopo Prandelli tocca a Tommaso Leon Bernardi disegnare una traiettoria perfetta direttamente da calcio di punizione. Starna non ci può arrivare e il raddoppio è servito, con l'ennesima perla stagionale del 10.

A inizio ripresa arriva la reazione del San Giovanni, per tenere aperto il doppio confronto, ma la traversa spegne le speranze di Augusto Garcia Rufer e dei rossoneri di Tognacci. Che tornano a soffrire: Prandelli imbuca per Bernardi, a centimetri dalla doppietta personale. Match e qualificazione in ghiaccio, poi, nel finale: fa tutto bene Guerra, Prandelli viene anticipato sulla linea di porta dall'ex Della Valle ma il più lesto ad arrivare è Dolcini che fa 3-0 in tap-in e scrive la parola fine. Game over definitivo all'ultimo dei sette minuti di recupero: c'è gloria anche per Errichiello in un'azione quasi fotocopia, partita da uno scatenato Bernardi. Poker Tre Fiori ed ora il ritorno dei quarti sembra poco più di una formalità.

