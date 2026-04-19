SERIE D GIRONE F 2025-2026 Pomante: "per vincere questo campionato dovevamo essere perfetti, e noi non lo siamo stati" In assenza di dichiarazioni di tesserati del San Marino Calcio, ha parlato il tecnico del Teramo Marco Pomante

Il tecnico del Teramo Marco Pomante dichiara che la sua squadra è stata brava ad indirizzare la partita fin dalle prime battute del primo tempo. Raggiunto il 3-0 si è rilassata e nella ripresa è andata in gestione. Pomante analizza anche il finale di stagione.

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